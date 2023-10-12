Курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони.

Сьогодні на Ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. Командувачі доповіли щодо ситуації на передовій – основні напрямки, гарячі точки.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Загалом є за що відзначити 53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду й нашу потужну “Сімдесятдевʼятку” ДШВ. Лише цими днями й лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта. Звичайно, не можу не відзначити й результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Він розповів, що базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів.

“Мінстратегпром уже представив мені доповіді за кількома напрямами: “броня”, ракети, ПТРК. Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму з усіх таких напрямів із чіткими термінами та обсягами”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ще одне наше нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони.

“Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій”, - зауважив голова держави.

Він додав, що Україна слідкує за ситуацією навколо Ізраїлю та загалом у регіоні Близького Сходу, відстежує всю інформацію та підтримує контакти з партнерами заради того, щоб не допустити поширення дестабілізації.

“Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії, – це наш ворог. Я вдячний усім у світі, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю – проти дітей, жінок, проти звичайних людей. Пам’ятаємо й про громадян інших держав, яких терористи захопили в заручники або вбили. Серед загиблих є й українці”, - нагадав Зеленський, і наголосив - важливо, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло.

Президент розповів, що є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти, і подякував за такий санкційний крок.

“Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде”, - пообіцяв голова держави.

Він також розповів, що Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 32–33 років геноцидом українського народу.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі.