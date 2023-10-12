Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Буданов: "Нас знову чекає битва за електроенергію"
Буданов: "Нас знову чекає битва за електроенергію"
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
У Києві чоловік увірвався до бізнес-центру і влаштував стрілянину
У Києві чоловік увірвався до бізнес-центру і влаштував стрілянину
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Росіяни обстрілюють Харків, – Терехов
Росіяни обстрілюють Харків, – Терехов
ГоловнаСуспільствоВійна

Нагальне завдання – перевести в цифровий формат увесь облік постачання силам оборони, - Зеленський

Курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. 

Нагальне завдання – перевести в цифровий формат увесь облік постачання силам оборони, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні на Ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. Командувачі доповіли щодо ситуації на передовій – основні напрямки, гарячі точки. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Загалом є за що відзначити 53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду й нашу потужну “Сімдесятдевʼятку” ДШВ. Лише цими днями й лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта. Звичайно, не можу не відзначити й результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Він розповів, що базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів.

Підписуйтесь на наш Google News

“Мінстратегпром уже представив мені доповіді за кількома напрямами: “броня”, ракети, ПТРК. Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму з усіх таких напрямів із чіткими термінами та обсягами”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ще одне наше нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. 

“Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій”, - зауважив голова держави.

Він додав, що Україна слідкує за ситуацією навколо Ізраїлю та загалом у регіоні Близького Сходу, відстежує всю інформацію та підтримує контакти з партнерами заради того, щоб не допустити поширення дестабілізації.

“Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії, – це наш ворог. Я вдячний усім у світі, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю – проти дітей, жінок, проти звичайних людей. Пам’ятаємо й про громадян інших держав, яких терористи захопили в заручники або вбили. Серед загиблих є й українці”, - нагадав Зеленський, і наголосив - важливо, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло.

Президент розповів, що є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти, і подякував за такий санкційний крок. 

“Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде”, - пообіцяв голова держави. 

Він також розповів, що Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 32–33 років геноцидом українського народу. 

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies