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Російські окупанти атакували Нікопольщину

Минулося без загиблих і постраждалих.

Російські окупанти атакували Нікопольщину
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та дроном-камікадзе. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені два готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків, а також 5 господарських споруд і гараж. 

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Обстрілом зачепило газопроводи та лінію електропередач. 

Крім того, у Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони та електромережі. 

Внаслідок обстрілів ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, учора російські військові завдали ракетного удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу знищена будівля місцевої гімназії. Загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення.

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