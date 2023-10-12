Російські окупанти атакували Нікопольщину

Минулося без загиблих і постраждалих.

Протягом дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та дроном-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені два готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків, а також 5 господарських споруд і гараж.

Обстрілом зачепило газопроводи та лінію електропередач.

Крім того, у Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони та електромережі.

Внаслідок обстрілів ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, учора російські військові завдали ракетного удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу знищена будівля місцевої гімназії. Загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення.