9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Засідання Ставки: Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів

Зокрема, мова йшла про постійне нарощування обсягів українського виробництва зброї та техніки. 

Засідання Ставки: Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сьогодні, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На засіданні ставки обговорили три ключові питання. 

Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист позицій, кроки вперед.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. 

Мінстратегпром отримав чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. За словами президента, отримані хороші результати і будуть більш значущі.

Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров отримали окреме доручення – провести максимальну цифровізація постачання для сил оборони. За словами президента, пріорітет – повна підзвітність і контроль. Також є чіткі терміни реалізації.

Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. На Ставці заслухали комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка

Президент зазначив, що країна враховує всі чинники, дбає про інтереси своїх громадян у регіоні та працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Очільник уряду повідомив, що шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий. 

Тим часом глава Мінцифри повідомив, що військові отримали майже 2 000 безпілотників із штучним інтелектом від "Армії дронів". Вони оснащені потужною камерою та можуть літати під дощем.

Зазначимо, ДП "Антонов" і французька компанія вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.

У кінці вересня Зеленський заявив про створення Альянсу оборонних індустрій. На той час документ вже підписали 13 компаній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies