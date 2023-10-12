Засідання Ставки: Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів

Сьогодні, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На засіданні ставки обговорили три ключові питання.

Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист позицій, кроки вперед.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів.

Мінстратегпром отримав чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. За словами президента, отримані хороші результати і будуть більш значущі.

Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров отримали окреме доручення – провести максимальну цифровізація постачання для сил оборони. За словами президента, пріорітет – повна підзвітність і контроль. Також є чіткі терміни реалізації.

Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. На Ставці заслухали комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Президент зазначив, що країна враховує всі чинники, дбає про інтереси своїх громадян у регіоні та працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Очільник уряду повідомив, що шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий.

Тим часом глава Мінцифри повідомив, що військові отримали майже 2 000 безпілотників із штучним інтелектом від "Армії дронів". Вони оснащені потужною камерою та можуть літати під дощем.

Зазначимо, ДП "Антонов" і французька компанія вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.

У кінці вересня Зеленський заявив про створення Альянсу оборонних індустрій. На той час документ вже підписали 13 компаній.