"Цензор": оборонні підприємства звернулись до ОП через дії ДАСУ та заявили про загрозу зупинки роботи

Голова ОПУ адресував цей лист прем'єр-міністру та запропонував невідкладно розглянути ці питання.

Українські підприємства військово-промислового комплексу звернулися до Офісу президента щодо дій Державної аудиторської служби Україні. Про це пише "Цензор нет" із посиланням на адресований до ОП лист від підприємств, із яким ознайомилося видання.

Лист підписали ДП "Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»", ДП "Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»". Виробники зазначили, що через дії розпорядників бюджетних коштів та Держаудит служби роботу підприємств найближчим часом може бути повністю паралізовано.

Підприємства писали, що ДАСУ звинувачує виробників у тому, що вони заклали прибуток у договори із замовниками. Однак прибуток державних підприємств передбачається їхніми фінансовими планами та внесений до контракту керівника як ключовий показник його діяльності.

Фото: Цензор нет

"Крім цього, за рахунок прибутку підприємствами здійснюється придбання обладнання, сировини та виготовлення продукції оборонного призначення при частковому фінансуванні її виготовлення з боку розпорядників бюджетних коштів, а також відновлення засобів виробництва та будівель зруйнованих внаслідок ракетних ударів по підприємству, що є критично важливими для виробництва продукції оборонного призначення", – йдеться у зверненні ДП.

Підприємства закликали ОПУ втрутитися та забезпечити їхню безперебійну діяльність. За даними журналістів, голова ОП Андрій Єрмак направив це звернення до прем'єра Дениса Шмигаля та запропонував "невідкладно розглянути порушені питання, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати заявників й Офіс Президента України про результати".

Фото: Цензор нет

Лист від підприємств датовано 5 вересня – тоді парламент ще не ухвалив постанову, яка гарантувала підрядникам МО компенсацію економічно обґрунтованих витрат. Документ від Єрмака датовано 2 жовтня.

Нагадаємо, що на дії Держаудитслужби нарікав і ще один флагман української оборонки – конструкторське бюро "Луч". Конструкторське бюро повідомило, що через 10 днів після першого публічного звернення "щодо хибності висновків Держаудитслужби та пов’язаних з цим загроз" почалася нова ревізія.

Ця ревізія окремих питань діяльності ДП стосується, зокрема, включення прибутку до складу вартості продукції бюро. Там додали, що вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку "є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу".

У Держаудитслужбі заявили, що її перевірки "не перешкоджають роботі оборонних підприємств і дозволяють зберегти мільярди гривень для бюджету країни".

Висновки Держаудитслужби, про які йдеться, трактують як порушення прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з міністерством оборони під час воєнного стану. Такий висновок служба зробила на основі урядової постанови 335. Наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що норма цієї постанови про заборону на прибуток суперечить Цивільному і Господарському кодексам та низці інших законодавчих актів. У Мінекономіки у вересні спростовували висновки Держаудитслужби щодо відсутності права на прибуток у постачальників Міноборони.

21 вересня Верховна Рада ухвалила постанову, що скасовує норми урядової постанови 335 та гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат.