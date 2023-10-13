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Поки що без УБД: які статуси існують для членів ДФТГ

Наразі учасники добровольчих формувань територіальної громади не можуть отримати статус учасника бойових дій через колізію у законодавстві.

Незважаючи на те, що закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначає, що ДФТГ є учасниками бойових дій, порядку надання статусу УБД для них немає. Цей загальний порядок для всіх категорій визначає Постанова КМУ від 20 серпня 2014 року № 413. Але ДФТГ у ньому відсутня.

Комплексні навчання з бойової готовності ВМС ЗСУ та Повітряних Сил ЗСУ на півдні України, 31 січня 2022.
Фото: Міністерство оборони України
Комплексні навчання з бойової готовності ВМС ЗСУ та Повітряних Сил ЗСУ на півдні України, 31 січня 2022.

Тобто формально ДФТГ визнаються учасниками бойових дій, але на практиці отримати такий статус наразі неможливо — немає потрібних змін у постанові КМУ № 413.

Щоб учасники ДФТГ все ж змогли отримати статус УБД, Кабмін має внести зміни до постанови КМУ, окремо прописати цю процедуру для них та визначити документи, які потрібно для цього подати. Держава також чітко має відповісти, чи буде вона взагалі вважати ДФТГ учасниками бойових дій та в якому випадку.

Зокрема, це важливо, щоб люди, обираючи, до якого формування їм долучитися, знали точно, які в них будуть гарантії у майбутньому. Зараз порядок оформлення ветеранського статусу врегульований майже для всіх, хто боронить державу. Питання залишається тільки щодо ДФТГ.

Ми у “Принципі” переконані, що якщо людина захищала країну в будь-якому формуванні, вона має право на прозору інформацію, чи буде держава її визнавати учасником бойових дій.

Крім цього, на ветеранський статус можуть розраховувати ті учасники ДФТГ, які отримали поранення та які мають інвалідність. У такому разі ці люди можуть оформити статус особи з інвалідністю через війну.

Для його отримання необхідно мати довідку МСЕК про групу та причину інвалідності, контракт добровольця територіальної оборони, а також довідку про безпосередню участь у бойових діях, видану командиром військової частини. Ці документи потрібно подати до органу соціального захисту населення. Рішення про надання статусу мають ухвалити протягом місяця.

Також родини загиблого члена ДФТГ можуть отримати статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Щоб оформити такий статус, потрібно подати до органу соцзахисту такі документи:

● копію свідоцтва про смерть,

● копію контракту добровольця територіальної оборони,

● довідку про безпосередню участь у бойових діях, видану командиром в/ч Сил ТРО ЗСУ

● висновок судово-медичної експертизи.

Наразі не зрозуміло, чому держава відокремлює учасників ДФТГ від інших захисників. Але зважаючи на позитивні тенденції, коли цього липня держава передбачила оформлення статусу УБД для добровольців, є надія, що ДФТГ, які захищали країну, також зможуть отримати цей статус.

Ми у “Принципі” вважаємо, що держава має чітко і якомога скоріше врегулювати цю проблему і нарешті відповісти тисячам людей, чи розраховувати їм на такий ветеранський статус.

Автор: Анна Пашкіна, військова юристка, експертка ГО "Принцип"

Громадська організація "Принцип" Громадська організація "Принцип"
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