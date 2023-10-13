Залужний провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США: про ППО і артилерію

Головком поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Залужний ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани, написав головком у Telegram.

"З генералом Брауном також обговорили нагальні потреби Збройних Сил України – це засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні", – додав він.

Окремо обговорили підготовку наших військовослужбовців та відновлення підрозділів.

Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та співпраці у боротьбі з російською агресією.

Чарльз Брану став головою Об'єднаного комітету начальників штабів після Марка Міллі.