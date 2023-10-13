Жінка загинула, чоловік – у важкому стані. Є двоє поранених. Глава Офісу президента назвав це свідомим полюванням за мирними мешканцями.

Сьогодні в Бериславі на Херсонщині росіяни вдарили по подружжю, яке їхало у справах на власній автівці. Вони використали дрон проти цивільних 1987 та 1989 р.н. Жінка загинула, чоловік – у важкому стані. Є двоє поранених. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БпЛА, вистежують, скидають з дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні – оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид”, – написав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що їх ненависть до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни.

“Вони б хотіли жити в нашій Одесі без українців, у нашому Харкові, Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Умані - всюди, вбивши кожного, хто б їм заважав. Їм потрібна наша земля без нас. Так само за цивільними полюють терористи ХАМАС в Ізраїлі. Вони вбивають дітей, розстрілюють цілі родини, б‘ють ракетами по житлових будинках і мирних містах. Вони б теж хотіли жити в Тель-Авіві без ізраїльтян… Їх ненависть до нації підтримується державами, які роблять ставку на терор”, – повідомив глава Офісу президента.

Єрмак зауважив, що те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні і продовжують ці терористичні дії зараз.

“росія - держава-терорист. Вони підтримують таких, як ХАМАС. Їх ставка на терор нічим не відрізняється від політики нацистської Німеччини по знищенню єврейського населення. Терор = геноцид. Обравши цей шлях, вони говорять, що важлива тільки територія, яку можна назвати «своєю»”, - написав глава Офісу.

Він зазначив, що сьогодні ми повинні об‘єднатися і дати жорстку відповідь, бо терор розуміє лише силу.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, серед постраждалих 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.

Нагадаємо, раніше Єрмак повідомив, що росіяни під час наступу на Авдіївку використовують фосфор. Українська армія зараз у складних боях тримає позиції.