Головне за ніч та ранок п’ятниці, 13 жовтня: бої під Авдіївкою, обстріли Запоріжжя

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, трьох – по пунктах управління та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 1030 російських загарбників, 26 танків, 49 бронемашин, 44 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 286000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 150 ударів по 22 населених пунктах у Запорізькій області. Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка.

Також надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"Ворог здійснив авіаційний удар по Новоданилівці, 5 БПЛА-атак по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також 7 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Роботиного та Малої Токмачки", - зазначив голова ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 137 артобстрілів припало на територію Новояковлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнів, Лобкового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

У Марокко відбуваються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Міністри фінансів та голови Центробанків країн "Великої сімки" зобов’язалися продовжувати докладати зусиль для того, щоб Росія сплатила довгострокове відновлення України.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість впроваджувати та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше підірвати здатність Росії вести незаконну та невиправдану агресивну війну", – йдеться у пресрелізі пресслужби Єврокомісії.

Крім того, західні політики пообіцяли докласти зусиль, щоб допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік. Вони підтвердили, що суверенні активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

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