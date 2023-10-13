Ворог здійснив 150 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області, поранено жінку

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили 150 ударів по 22 населених пунктах у Запорізькій області. Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Юрій Малашко.

Також надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"Ворог здійснив авіаційний удар по Новоданилівці, 5 БПЛА-атак по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також 7 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Роботиного та Малої Токмачки", - зазначив Малашко.

За його словами, 137 артобстрілів припало на територію Новояковлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнів, Лобкового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Нагадаємо, 11 жовтня росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Через російську збройну агресію загинула жінка.