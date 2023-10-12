Головне за четвер, 12 жовтня: 59 загиблих у Грозі, бої під Авдіївкою

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

“59 людей вбили росіяни прямим влучанням “Іскандеру” в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь”, – повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Клименко також зазначив, що роботу вдалося завершити за такий час завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.

Докладніше – в новині.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 55 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили сім атак росіян у районі Авдіївки та ще сім атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Ворог завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та дев'ять артилерійських засобів ворога.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 жовтня – в нашій новині.

Унаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули семеро українців. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. МЗС працює над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа, однак через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Відповідна резолюція набрала 70 голосів.

Парламентська Асамблея Ради Європи також ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.

Резолюція "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі" отримала 73 голоси.

Верховна Рада включила в порядок денний найближчого засідання проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності релігійних організацій”, що забороняє діяльність УПЦ МП на території країни. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

За інформацією співрозмовників видання, кількість голосів для ухвалення законопроєкту є. Наразі під зверненням до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування "заборони" московської церкви підписалися понад 226 (мінімально необхідних) нардепів.

“Робота продовжується. 226 голосів вже точно є. Очікується, що їх буде щонайменше 240. Підписи збиралися фізично, є депутати, які наразі не у Києві та підписати документ особисто не змогли, однак висловили готовність підтримати законопроєкт”, - зазначають джерела.

Більше інформації – в новині.

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук підтвердив, що корабель Чорноморського флоту РФ “Павел Державин” напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

“Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є”, – сказав Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

Він уточнив, що “Павел Державин” є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою.

Раніше ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії “Павел Державін”.

В російському Міноборони ці дані не коментували.

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії.

Таке рішення виконком МОК ухвалив після того, як російський комітет визнав чотири олімпійські організації з окупованих територій України - Херсонщини, Запорізької області, Донеччини та Луганщини. Міжнародний олімпкомітет наголосив, що це рішення автоматично позбавляє російський орган олімпійського фінансування. Щоправда, воно не має наслідків для можливої присутності російських спортсменів під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Рішення з цього приводу МОК ухвалить "у відповідний час".

Крім того, ОКР більше не має права діяти як національний олімпійський комітет.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!