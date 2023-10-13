Наступного тижня українські пілоти планують розпочати навчання на F-16 в США, - ЗМІ

Спочатку пілоти навчаться основам керування F-16 у класі та на тренажерах.

Очікується, що наступного тижня українські пілоти почнуть навчатися польотам на винищувачах F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні, штат Аризона.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

“Невелика кількість пілотів, які прибули до Сполучених Штатів минулого місяця для участі в курсах англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі, склали свій перший іспит на знання англійської мови та прямують на базу національної гвардії Морріс в Аризоні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Тусоні вони тренуватимуться зі 162-м крилом, головним центром підготовки F-16 для ВПС.

Спочатку пілоти навчаться основам керування F-16 у класі та на тренажерах. Після цього вони перейдуть до керування реальними реактивними літаками. Втім, курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути їх на поле бою.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін повідомив,що американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року.