США заявили, що Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами

США стверджують, що Північна Корея постачала до Росії військову техніку, передає The Guardian.
КНДР передала понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни в Україні.
Розмови про можливий намір Північної Кореї поповнити російські запаси боєприпасів спалахнули під час візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії та його зустрічі з Володимиром Путіним.
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що лідер КНДР шукає складні російські технології зброї в обмін на боєприпаси для стимулювання ядерної програми Північної Кореї.
За інформацією Білого дому, із 7 вересня по 1 жовтня судно під російським прапором перевезло вантаж із північнокорейського складу боєприпасів до російського порту. Там вантаж нібито перевезли на військовий склад в РФ.
"Ми засуджуємо постачання [Північною Кореєю] цієї військової техніки до Росії... Ми продовжимо стежити за будь-якими новими постачаннями зброї до Росії", - наголосив Кірбі.
Нагадаємо, про те, що Росія отримує від КНДР боєприпаси знала українська розвідка, заявив минулого місяця очільник ГУР Кирило Буданов.
Інформацію підтвердила і Південна Корея. Її президент Юн Сок Йоль застеріг Росію та Північну Корею від укладення будь-яких щодо зброї, заявивши, що Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.
У вересні тоді ще голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що Північна Корея, можливо, збільшить постачання в Росію артилерійських боєприпасів для війни в Україні. Йдеться про надання 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.