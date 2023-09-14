Південна Корея давно знала, що КНДР постачає зброю Росії для війни в Україні, - адміністрація корейського президента

Корея обговорює з партнерами багатосторонні заходи, які можна вжити в такому випадку.

Південна Корея давно знала, що надану Північною Кореєю зброю Росія використовує у війні з Україною.

Про це повідомив представник адміністрації корейського президента, передає Yonhap News Agency.

"Важко про це говорити, тому що це питання розвідки", - додав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що передчасно давати оцінку результатам зустрічі очільників КНДР і Росії, оскільки поїздка Кім Чен Ина до РФ ще триває.

"Ми уважно спостерігаємо і вивчаємо всі ситуації і майбутні результати. Ми обговорюємо багатосторонні заходи, які можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими ключовими друзями, а також окремі заходи, які ми можемо вжити самостійно", - зауважив представник адміністрації президента Японії.

Нагадаємо, керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Росії. Йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, а також про ракети до РСЗВ “Град”. Крім того, КНДР передає Росії танкові снаряди.

Велика Британія закликала Північну Корею припинити переговори з Росією щодо постачань зброї. Застерегли КНДР Корею від "будь-яких кроків" щодо постачання зброї і Сполучені Штати Америки.