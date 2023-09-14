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Південна Корея давно знала, що КНДР постачає зброю Росії для війни в Україні, - адміністрація корейського президента

Корея обговорює з партнерами багатосторонні заходи, які можна вжити в такому випадку.

Південна Корея давно знала, що КНДР постачає зброю Росії для війни в Україні, - адміністрація корейського президента
Фото: EPA/UPG

Південна Корея давно знала, що надану Північною Кореєю зброю Росія використовує у війні з Україною.

Про це повідомив представник адміністрації корейського президента, передає Yonhap News Agency.

"Важко про це говорити, тому що це питання розвідки", - додав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що передчасно давати оцінку результатам зустрічі очільників КНДР і Росії, оскільки поїздка Кім Чен Ина до РФ ще триває. 

"Ми уважно спостерігаємо і вивчаємо всі ситуації і майбутні результати. Ми обговорюємо багатосторонні заходи, які можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими ключовими друзями, а також окремі заходи, які ми можемо вжити самостійно", - зауважив представник адміністрації президента Японії.

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Нагадаємо, керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Росії. Йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, а також про ракети до РСЗВ “Град”. Крім того, КНДР передає Росії танкові снаряди.

Велика Британія закликала Північну Корею припинити переговори з Росією щодо постачань зброї. Застерегли КНДР Корею від "будь-яких кроків" щодо постачання зброї і Сполучені Штати Америки.

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