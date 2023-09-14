Президент закликав партнерів до активної роботи на українському ринку.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Південної Кореї, до якої увійшли міністр земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьон і представники корейського бізнесу.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Президент закликав партнерів до активної роботи на українському ринку.

"Впевнений, що така співпраця дасть нам змогу забезпечити нові робочі місця й нове економічне зростання як для України, так і для Республіки Корея", - зазначив Зеленський.

Глава держави закликав представників корейського бізнесу до активної роботи на українському ринку та участі в реалізації проєктів у сферах розвитку атомної та відновлюваної енергетики, машинобудування, автомобільної промисловості, видобутку літію, нафтопереробки, «зеленої» металургії, залізничного транспорту, водних ресурсів та місцевої інфраструктури.

Корейський міністр висловив переконання, що двостороння співпраця може бути розширена у різних сферах спільних інтересів.

Під час візиту підписали Угоду між урядом України та урядом Республіки Корея щодо кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF), йдеться на сайті глави держави.

Фото: ОПУ

Ця угода передбачає можливість надання пільгових кредитів для реалізації проєктів в Україні за участю корейських компаній.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час саміту G20 повідомив, що його держава передасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення.

На наступник рік Південна Корея збільшила допомогу Україні у вісім разів - її обсяг складе 394 млн доларів.