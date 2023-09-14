Єрмак і радник Байдена обговорили потреби української армії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США із питань національної безпеки Джейком Салліваном.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Єрмак розповів про актуальну ситуацію на фронті та заходи Сил оборони й безпеки для звільнення українських земель від російських загарбників.
Також ішлося про безпекові потреби української армії та формулу миру.
Нагадаємо, Україна отримає грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів. Кошти витратять на підтримку незахищених верств населення.
Водночас Пентагон направив додаткових інспекторів в Україну для моніторингу використання допомоги США. Як ішлося у минулорічному звіті генерального інспектора американського Міноборони, були намагання злочинців, волонтерів та торговців зброєю в Україні викрасти частину наданої заходом допомоги, перш ніж українській розвідці вдалося цьому запобігти.