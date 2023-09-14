BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаПолітика

Єрмак і радник Байдена обговорили потреби української армії

Також ішлося про актуальну ситуацію на фронті.

Єрмак і радник Байдена обговорили потреби української армії
Андрій Єрмак
Фото: скріншот відео

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США із питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак розповів про актуальну ситуацію на фронті та заходи Сил оборони й безпеки для звільнення українських земель від російських загарбників.

Також ішлося про безпекові потреби української армії та формулу миру.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Україна отримає грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів. Кошти витратять на підтримку незахищених верств населення.

Водночас Пентагон направив додаткових інспекторів в Україну для моніторингу використання допомоги США. Як ішлося у минулорічному звіті генерального інспектора американського Міноборони, були намагання злочинців, волонтерів та торговців зброєю в Україні викрасти частину наданої заходом допомоги, перш ніж українській розвідці вдалося цьому запобігти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies