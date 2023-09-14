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Державні аудитори через правоохоронців вимагають у постачальників Міноборони повернути прибуток, – голова ГО “Мрія”

Юрій Гудименко звернувся до НАБУ із заявою порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби.

Державні аудитори через правоохоронців вимагають у постачальників Міноборони повернути прибуток, – голова ГО “Мрія”
Юрій Гудименко
Фото: скрин відео

Голова ГО “Українське об’єднання “Мрія" Юрій Гудименко заявив, що представники деяких правоохоронних структур звернулись до постачальників Міноборони із трьома пропозиціями: або повернути прибуток, або “порішати”, або сідати в тюрму. 

За його словами, правоохоронці так чинять, керуючись трактуванням Державної аудиторської служби України постанови Кабміну №335, а саме: начебто постанова забороняє підприємцям отримувати прибуток. 

Юрій Гудименко зазначає, що ця ситуація зовсім не мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. 

“Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)... зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином, саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука”, - написав Гудименко. 

З цього приводу Гудименко написав заяву до НАБУ і готує звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Він зазначив, що Кабмін має негайно вирішити цю проблему. 

Нагадаємо, Міноборони регулярно потрапляє у корупційні скандали, що зрештою призвело до відставки Олексія Резнікова. Серед останніх випадків, Офіс Генпрокурора повідомив, що Міноборони уклало угоду на постачання для ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів. Вартість продукції - 430 млн грн.

Нещодавно Bihus.info випустив розслідування, що Міноборони заплатило 650 млн грн фірмі екснардепа за 55 БПЛА, але отримало лише 4, з яких прийняло тільки 1. Із чотирьох дронів, які привезли на “прийомку”, два взагалі не злетіли.

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