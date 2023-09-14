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На підконтрольну Україні територію Херсонщини повернули 11 дітей

Молодшій дівчинці 3 роки.

На підконтрольну Україні територію Херсонщини повернули 11 дітей
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 11 дітей. Серед них двоє позбавлені батьківського піклування, дев’ятеро мають сім’ї.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Цій події передувала робота організації Save Ukraine, Офісу уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО “Українська мережа за права дитини”, органів опіки та піклування, служб у справах дітей.

Серед повернених дітей двоє позбавлені батьківського піклування, інші девʼятеро мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

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Нагадаємо, 12 вересня Save Ukraine повернула в рамках одинадцятої рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих Росією територій України.

З початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини.

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