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Росіяни обстріляли село Михайлівка на Херсонщині

Зазнала руйнувань адміністративна будівля.

Росіяни обстріляли село Михайлівка на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні зранку армія ворога обстріляла село Михайлівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Окупанти поцілили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, протягом минулої доби ворог 82 рази обстрілював Херсонську область, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації. Внаслідок російського удару загинула шестирічна дитина в Новодмитрівці, ще восьмеро людей дістали поранення.

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