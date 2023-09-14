Сьогодні зранку армія ворога обстріляла село Михайлівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Окупанти поцілили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог 82 рази обстрілював Херсонську область, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації. Внаслідок російського удару загинула шестирічна дитина в Новодмитрівці, ще восьмеро людей дістали поранення.