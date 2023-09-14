Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків та об’єктів інфраструктури.

Упродовж минулої доби,13 вересня, російські військові здійснили 153 удари по 31 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, чотири РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці. Вісім авіаснарядів ворог випустив по Оріхову. Три російські безпілотники атакували Степове та П'ятихатки.

Фото: Юрій Малашко

За добу зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Цієї ночі окупанти атакували селище Трудове п’ятьма безпілотниками. Місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.

Нагадаємо, протягом вівторка 12 вересня росіяни здійснили 101 обстріл по 29 населених пунктах Запоріжжя. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Поранення дістав 49-річний чоловік.