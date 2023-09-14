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Уночі ворог атакував Дніпропетровщину артилерією, "Градами" та безпілотниками

Є руйнування цивільної інфраструктури, люди не постраждали.

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину артилерією, "Градами" та безпілотниками
Фото: Сергій Лисак

Уночі 14 вересня сили ППО збили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уламки одного з дронів впали у Першотравневській громаді (Нікопольський район). Унаслідок падіння уламків частково зруйнований приватний будинок. Ще шість будинків, вісім господарських споруд та три автівки пошкоджені. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

Також ворог обстрілював з важкої артилерії та "Градів" Нікопольщину та Марганецьку громаду. Наслідки атак з’ясовуються. Всюди минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду артилерією та безпілотниками. Загиблих та поранених внаслідок атак немає.

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