Уночі ворог атакував Дніпропетровщину артилерією, "Градами" та безпілотниками

Є руйнування цивільної інфраструктури, люди не постраждали.

Уночі 14 вересня сили ППО збили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уламки одного з дронів впали у Першотравневській громаді (Нікопольський район). Унаслідок падіння уламків частково зруйнований приватний будинок. Ще шість будинків, вісім господарських споруд та три автівки пошкоджені. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

Також ворог обстрілював з важкої артилерії та "Градів" Нікопольщину та Марганецьку громаду. Наслідки атак з’ясовуються. Всюди минулося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду артилерією та безпілотниками. Загиблих та поранених внаслідок атак немає.