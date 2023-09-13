Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та безпілотником

Внаслідок обстрілу минулося без загиблих та постраждалих.

Сьогодні, 13 вересня, російські окупаційні війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці російська армія атакувала безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду”, - написав Лисак.

Він додав, що ввечері росіяни ударили по Нікополю з важкої артилерії.

Наслідки атаки ще уточнюються, але відомо, що минулося без загиблих та постраждалих.

Сьогодні о 12:20 армія окупантів вкотре обстріляла село Одрадокамʼянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав 41-річний чоловік. З пораненням голови та ніг його доставили до медичного закладу.