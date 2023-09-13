"Потрібен рой помсти": Фонд Притули оголосив збір на ще 2000 fpv-дронів для ЗСУ

Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на дрон для захисників України.

"1000 FPV-дронів - це гарантовано багато прізвищ та імен у майбутніх повідомленнях на кшталт «Не вернулся из зоньI СВО наш земляк …» у російських газетках. І так воно і буде! 16 207 880 гривень, які ви донатили, перетворились на цілу зграю смертоносних птахів", - написав Притула в соцмережі Х.

Він подякував усім, хто своїми коштами зробив реальним таке потужне придбання.

"Але треба більше! Потрібен цілий «Рій помсти»! Тому разом з "Уклоном" ми збираємо 50 млн гривень на ще 2000 fpv-дронів (+ ретранслятори і станції керування) та на навчання 420 пілотів для цих пташок", - додав Притула.

1000 FPV-дронів - це гарантовано багато прізвищ та імен у майбутніх повідомленнях на кшталт «Не вернулся из зоньI СВО наш земляк …» у російських газетках.

І так воно і буде!



16 207 880 гривень, які ви донатили, перетворились на цілу зграю смертоносних птахів. Дякую всім, хто… pic.twitter.com/LqEOgIpAFJ — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 13, 2023

Рахунки тут:

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/9jkK9buWZ6

Приватбанк: https://bit.ly/pf-uklon

Нагадаємо, українці через фонд Притули за два дні зібрали гроші на 13 протимінних тралів.