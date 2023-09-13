Суд призначив заставу ще одному фігуранту справи про привласнення міжнародного аеропорту "Одеса"

Суд призначив заставу ще одному фігуранту справи про незаконне привласнення міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в середу, 13 вересня, обрав запобіжний захід ще одному бізнесменові - підозрюваному у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" і 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн", - повідомляє САП.

Крім того, на підозрюваного покладено процесуальні обов'язки: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду, не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора, суду, повідомляти детективів, прокурору або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 7 вересня ВАКС відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн

У серпні САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени - Борис Кауфман і Олександр Борухович.

У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.