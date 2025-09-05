​Керівниці одеського аеропорту повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем

Вирішують питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Керівниці комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» повідомили про підозру у завданні 15,6 млн гривень.

"За дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам", – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Згідно із даними, опублікованими на сайті Одеської міської ради, виконуючаою обов’язки генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" є Макогонюк Ольга Олександрівна.

Слідство встановило, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмету його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.

"Надання вказаних послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети – отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси", – зазначили у прокуратурі.

Однак, правоохоронці зібрали достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересів служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому "Одеса" та натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу іншим приватним підприємством.

Через це комунальне підприємство втратило можливість надавати відповідні послуги та отримувати прибуток в інтересах територіальної громади. Натомість такий прибуток з кінця 2020 року одержував вже інший суб’єкт господарювання приватної форми власності.

У прокуратурі вважають, що своїми діями та бездіяльністю підозрювана громадським інтересам завдала матеріальної шкоди (збитків) на суму 15,6 млн грн – саме стільки доходів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство.

Наразі досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України триває. Вирішується питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.