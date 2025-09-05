Правоохоронці повідомили, що викрили у Києві конвертаційний центр, організований експодатківцем

Організаторів схеми підозрюють, що вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

Правоохоронці повідомили, що зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури та СБУ.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, організатори та учасники якого, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних", –зазначається у повідомленні.

Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримали, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Із 2023 по 2025 роки група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому – високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань. У СБУ додали, що організатор є і колишнім заступником голови Державної фіскальної служби України. За даними джерел LB, йдеться про Євгена Бамбізова. За даними слідства, під виглядом адвоката він із спільниками організував "конвертцентр", який легалізовував та виводив гроші у готівку, і створив десятки підконтрольних фірм, які проводили господарську діяльність лише документально.

"Клієнтами" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи для бюджетних установ.

Фото: Київська міська прокуратура Один із підозрюваних

Пишуть, що організатор створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Задокументували, що у період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ.

Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.

Під час обшуків вилучено гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, в яких зафіксовані фіктивні операції.

Фото: Київська міська прокуратура Вилучені докази під час обшуків

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затрималм. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.