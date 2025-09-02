Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаПраво

На Закарпатті викрили ще одну схему переправлення ухилянтів через кордон

Організатор брав зі своїх “клієнтів” $6000 – саме стільки пропонував прикордоннику за інформацію про розташування нарядів і технічних засобів.

На Закарпатті викрили ще одну схему переправлення ухилянтів через кордон

На Закарпатті правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення людей до Румунії. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Схему викрили оперативні співробітники відділу власної та внутрішньої безпеки по Мукачівському загону спільно зі співробітниками Нацполіції.

Своїх “клієнтів” він оцінив у $6000 – саме стільки пропонував прикордоннику за інформацію про розташування нарядів і технічних засобів.

Військовослужбовець від хабаря відмовився та повідомив правоохоронців. Організатора затримали саме тоді, коли йому передавали частину винагороди – $1000 від двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.

На обох порушників склали адмінпротоколи. Організатору повідомлено про підозру.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies