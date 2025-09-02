Організатор брав зі своїх “клієнтів” $6000 – саме стільки пропонував прикордоннику за інформацію про розташування нарядів і технічних засобів.

На Закарпатті правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення людей до Румунії.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Схему викрили оперативні співробітники відділу власної та внутрішньої безпеки по Мукачівському загону спільно зі співробітниками Нацполіції.

Військовослужбовець від хабаря відмовився та повідомив правоохоронців. Організатора затримали саме тоді, коли йому передавали частину винагороди – $1000 від двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.

На обох порушників склали адмінпротоколи. Організатору повідомлено про підозру.