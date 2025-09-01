Суспільне: за нардепа Олексія Кузнєцова внесли заставу

За народного депутата, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу, повідомила Суспільному речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
“Йдеться про нардепа Олексія Кузнєцова”, - повідомило Суспільне.
-
На початку серпня повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ.
-
Пізніше стало відомо, що йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка.
-
За даними слідства, народний депутат Олексій Кузнєцов, а пізніше голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай та низка інших осіб укладали контракти на постачання дронів та засобів РЕБ для ЗСУ за завищеними цінами. До 30% від суми контрактів поверталося їм як неправомірна вигода.
-
Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ, яка була викрита детективами НАБУ.
-
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що на час розслідування НАБУ і САП членство діючого народного депутата Олексія Кузнєцова призупинили.
- 22 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід чинному народному депутату Олексію Кузнєцову – тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн гривень застави.