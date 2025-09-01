Суспільне: за нардепа Олексія Кузнєцова внесли заставу

За народного депутата, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу, повідомила Суспільному речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

“Йдеться про нардепа Олексія Кузнєцова”, - повідомило Суспільне.

На початку серпня повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ.

Пізніше стало відомо, що йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка.

За даними слідства, народний депутат Олексій Кузнєцов, а пізніше голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай та низка інших осіб укладали контракти на постачання дронів та засобів РЕБ для ЗСУ за завищеними цінами. До 30% від суми контрактів поверталося їм як неправомірна вигода.

Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ, яка була викрита детективами НАБУ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що на час розслідування НАБУ і САП членство діючого народного депутата Олексія Кузнєцова призупинили.

22 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід чинному народному депутату Олексію Кузнєцову – тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн гривень застави.