Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаПраво

Суспільне: за нардепа Олексія Кузнєцова внесли заставу

Його підозрюють у причетності до корупції при закупівлі РЕБ і дронів.

Суспільне: за нардепа Олексія Кузнєцова внесли заставу
Олексій Кузнєцов
Фото: Transparency International Ukraine

За народного депутата, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу, повідомила Суспільному речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

“Йдеться про нардепа Олексія Кузнєцова”, - повідомило Суспільне.

  • На початку серпня повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ.

  • Пізніше стало відомо, що йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка. 

  • За даними слідства, народний депутат Олексій Кузнєцов, а пізніше голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай та низка інших осіб укладали контракти на постачання дронів та засобів РЕБ для ЗСУ за завищеними цінами. До 30% від суми контрактів поверталося їм як неправомірна вигода.

  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ, яка була викрита детективами НАБУ. 

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що на час розслідування НАБУ і САП членство діючого народного депутата Олексія Кузнєцова призупинили. 

  • 22 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід чинному народному депутату Олексію Кузнєцову – тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн гривень застави.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies