На Херсонщині повідомили 40 підозр за держзраду: місцевим депутатам, псевдосудді та “сенатору РФ”

Їм інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, пропаганду та виправдовування війни.

Сьогодні у Херсонській області прокуратура повідомила про підозру 40 особам, які співпрацювали з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора.

Серед підозрюваних: чинні депутати місцевих рад України, сенатор РФ, псевдосуддя, “правоохоронці” окупантів, учасники незаконних воєнізованих формувань та організатори псевдореферендуму й “виборів”. 

Депутати місцевих рад України

Один із них – депутат міської ради від ОПЗЖ, який будучи начальником Держекоінспекції Південного округу під час воєнного стану надавав допомогу спецслужбам і військовим РФ, зокрема, організовував перевезення окупантів, передавав їм службові автомобілі та катери для пересування по Херсонщині. Інша – депутатка місцевої ради, яка після тимчасової окупації Херсонщини добровільно брала участь у так званих “виборах” і стала “заступником голови ради депутатів Новотроїцького муніципального округу”.

Сенатор РФ від Херсонської області

Він публічно здійснював інформаційну діяльність на підтримку держави-агресора, поширював російську пропаганду, виступав на підтримку агресії, окупаційної адміністрації та збройних формувань.

Так звана “суддя” Новокаховського міського суду.

Громадянка України добровільно погодилася працювати в незаконно створеному на тимчасово окупованій території органі “правосуддя”, сформованому окупантами.

Депутати від “КПРФ”

Двоє представників комуністичної партії РФ стали депутатами незаконних «рад муніципальних округів» на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Колишні правоохоронці

Дев’ять громадян України добровільно вступили на службу в незаконні «правоохоронні органи» окупантів, так звану поліцію, МНС та установи виконання покарань.

Посадовці окупаційних адміністрацій

Ще дев’ятеро громадян України стали керівниками у військово-цивільних адміністраціях різних рівнів та виконували організаційно-розпорядчі функції.

Учасники незаконного воєнізованого формування

Вісім осіб вступили до «воєнізованої охорони Херсонської залізниці», створеної окупантами на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Організатори псевдореферендуму та псевдовиборів

Двоє осіб брали участь в організації і проведенні так званого “референдуму” 2022 року, ще двоє у незаконних “виборах” на окупованій Херсонщині.

Працівниця у сфері освіти

Громадянка України погодилася впроваджувати стандарти освіти держави-агресора, ставши “заступником директора” захопленого Херсонського морського коледжу рибної промисловості.

Працівники заводу

Троє працівників Херсонського державного заводу «Палада» за попередньою змовою передавали матеріальні ресурси окупаційним військам.

Дії 40 осіб кваліфіковано переважно за статтями 111, 111-1, 111-2, 436-2 та 28 КК України: державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, інформаційна підтримка агресора та співучасть у злочині.
﻿
