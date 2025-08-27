Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвоката-шахрая, який наживався у Львові на родинах загиблих та зниклих безвісти військових, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Його викрили у лютому цього року. Тепер йому “світить” 12 років тюрми, обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігурант увійшов у довіру до юрисконсульта військової частини, який допомагав родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Він представляв афериста як адвоката, що нібито швидко оформлює грошову допомогу та розв'язує інші супутні проблеми.

Однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік. Вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми. Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги «домовитися» із потрібними людьми у Києві. Зловмисник чудово розумів, що допомогу жінці все одно призначать і вирішив нажитися на ній.

Окрім грошей для “людей у Києві”, адвокат ще й брав щомісяця за свої послуги 25 тисяч гривень. Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом «відпочивав» на кілька тисяч гривень. “Правник” ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти не посварилися через гроші.

Для приховування протиправної діяльності адвокат наказав потерпілій відкрити рахунок у банку на своє ім'я та відправити йому поштою картку з пін-кодом. Потім зловмисник переадресував посилку на знайомого і попросив його перевірити баланс картки. Надалі з неї зняли близько 800 тисяч гривень.

Після привласнення чергової суми його затримали працівники ДБР.

Скористалася “послугами” шахрая ще одна мешканка Львівської області. Її чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині. Адвокат запевнив, що зможе допомогти відшукати зниклого. Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у Росії. Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. Він встиг “видурити” у жінки 460 тисяч грн, після чого змінив номер телефону.

Загалом адвокат завдав обидвом потерпілим шкоди на понад мільйон гривень. Крім того, він мав намір заволодіти особистими коштами однієї із жінок на суму 1 млн 150 тис. грн як додаткову плату за його “послуги”.

Фігуранта судитимуть за шахрайство (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). За умови доведення вини у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.