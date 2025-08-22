На Хмельниччині оголосили 39 підозр через мільйонні збитки

Підозри отримали міські і сільські голови, депутати, посадовці та підрядники.

У Хмельницій області оголосили 39 підозр посадовцям та підрядникам через зловживання в бюджетній сфері. Йдеться про розтрату коштів громад, зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення та службову недбалість.

Про це написав у телеграмі генпрокурор Руслан Кравченко.

Підозри міським головам:

Нетішинського міського голову підозрюють у тому, що він допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості.

Дунаєвецька міська голова, інженер з технічного нагляду та підрядник імовірно завищили обсяг та вартостіть виконаних робіт під час капремонту вулиць.

⁠Берездівський сільський голова з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті бюджетних коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів. А Судилківська сільська голова у заволодінні коштами бюджету при капремонті школи.

Депутати:

депутата Кам’янець-Подільської міськради (колишній керівник міської лікарні) та ексдиректора Департаменту містобудування Кам’янець-Подільської міськради підозрюють у незаконній передачі корпусу лікарні забудовнику для будівництва на його місці багатоповерхівки.

депутата міської ради-директора шепетівського комунального підприємства та фахівця з державних закупівель – у розтраті коштів громади при закупівлі автомобілів.

Посадовці місцевих рад і адміністрацій:

екскерівницю одного з департаментів Хмельницької ОДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення. Послуга оплачена, умови договору - не виконані.

два екскерівники Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради та інженер технагляду – у розтраті при капремонті стадіону;

⁠начальника управління капбудівництва Нетішинської міської ради підозрюють утому, що він заволодів коштами при реконструкції освітнього закладу.

Освітяни:

⁠керівників дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів підозрюють у тому, що вони уклали договори про опалення влітку. Наслідок – договори фіктивні, кошти громади розтрачені.

двох ⁠бухгалтерів державного навчального закладу профтехосвіти підозрюють у тому, що вони безпідставно нараховували собі надбавки. Схожа ситуація з директором обласної комплексної ДЮСШ – призначав собі премії.

Підготували клопотання про обрання запобіжних закладів. Слідчі дії в провадженнях тривають.