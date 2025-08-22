На Хмельниччині оголосили 39 підозр через мільйонні збитки

У Хмельницій області оголосили 39 підозр посадовцям та підрядникам через зловживання в бюджетній сфері. Йдеться про розтрату коштів громад, зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення та службову недбалість.
Про це написав у телеграмі генпрокурор Руслан Кравченко.
Підозри міським головам:
- Нетішинського міського голову підозрюють у тому, що він допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості.
- Дунаєвецька міська голова, інженер з технічного нагляду та підрядник імовірно завищили обсяг та вартостіть виконаних робіт під час капремонту вулиць.
- Берездівський сільський голова з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті бюджетних коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів. А Судилківська сільська голова у заволодінні коштами бюджету при капремонті школи.
Депутати:
- депутата Кам’янець-Подільської міськради (колишній керівник міської лікарні) та ексдиректора Департаменту містобудування Кам’янець-Подільської міськради підозрюють у незаконній передачі корпусу лікарні забудовнику для будівництва на його місці багатоповерхівки.
- депутата міської ради-директора шепетівського комунального підприємства та фахівця з державних закупівель – у розтраті коштів громади при закупівлі автомобілів.
Посадовці місцевих рад і адміністрацій:
- екскерівницю одного з департаментів Хмельницької ОДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення. Послуга оплачена, умови договору - не виконані.
- два екскерівники Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради та інженер технагляду – у розтраті при капремонті стадіону;
- начальника управління капбудівництва Нетішинської міської ради підозрюють утому, що він заволодів коштами при реконструкції освітнього закладу.
Освітяни:
- керівників дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів підозрюють у тому, що вони уклали договори про опалення влітку. Наслідок – договори фіктивні, кошти громади розтрачені.
- двох бухгалтерів державного навчального закладу профтехосвіти підозрюють у тому, що вони безпідставно нараховували собі надбавки. Схожа ситуація з директором обласної комплексної ДЮСШ – призначав собі премії.
Підготували клопотання про обрання запобіжних закладів. Слідчі дії в провадженнях тривають.
- Вчора стало відомо, що на Вінничині оголосили 19 підозр посадовцям та підприємцям через 37 мільйонів гривень збитків.