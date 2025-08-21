Судитимуть колишніх керівників пологового будинку Києва за розтрату понад 4,5 млн грн

Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на виплату заробітної плати.

До суду скерували справу стосовно колишніх керівників пологового будинку Києва, яких звинувачують у розтраті понад 4,5 млн грн.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишніх керівників комунального підприємства одного з пологових будинків Києва. Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на виплату заробітної плати, на загальну суму понад 4,5 млн грн", – повідомив Офіс генпрокурора.

Встановили, що у 2021–2022 роках обвинувачені разом з іншими службовими особами оформлювали на роботу "працівників", які фактично ніколи не працювали на комунальному підприємстві. Нараховану їм заробітну плату перераховували на картки осіб, які перебували під контролем обвинувачених. У результаті цієї схеми бюджету завдано збитків на понад 4,5 млн грн.

Обвинуваченим інкримінували розтрату майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, пособництво у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

У межах цього ж провадження обвинувальні акти стосовно ще двох посадовців підприємства, а саме начальника відділу кадрів та бухгалтера підприємства, вже скеровано до суду.