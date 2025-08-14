Керівника апарату КМДА і ексначальника комунального підприємства підозрюють у розтраті 1,3 млн грн

Вони замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі, яка належала приватним особам.

Повідомили про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та колишньому керівнику комунального підприємства "АТП КМДА". Їх підозрюють у розтраті 1,3 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Встановили, що підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі по вул. Бориса Грінченка у Києві, яка вже вибула з комунальної власності та належала приватним особам.

Загалом підозрювані витратили на ремонт майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не має навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачені роботи в приватній будівлі.Вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

До суду підготували клопотання про обрання запобіжних заходів – тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі суми завданих збитків.

Фото: Київська міська прокуратура Один із підозрюваних