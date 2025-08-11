Судитимуть жителя Одещини, який планував влаштувати теракт на замовлення РФ

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Одещини, який планував влаштувати теракт на замовлення РФ.

Як зазначили у Офісі генпрокурора, його звинувачують у державній зраді, підготовці до терористичного акту, умисному пошкодженні чужого майна, придбанні та зберіганні бойових припасів, а також незаконному виготовленні вибухової речовини (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ч. 2 ст. 263-1 КК України).

Встановили, що обвинувачений за гроші допомагав представнику РФ проводити підривну діяльність проти України. Його завданнями, зокрема, були умисні підпали об’єктів інфраструктури, щоб нанести шкоду економічній та державній безпеці України.

"В подальшому, переконавшись у надійності та готовності жителя Одещини до вчинення різного роду завдань, представник держави-агресора вийшов з ним на відеозв’язок та допоміг виготовити вибухову речовину для вчинення терористичного акту. Після цього обвинувачений зібрав саморобний вибуховий пристрій, який вони планували розмістити у місці великого скупчення людей для вчинення вибуху", – повідомила генпрокуратура.

Однак довести задум до кінця не вдалося. Правоохоронці затримали його, і під час обшуку за місцем проживання виявили та вилучили виготовлений саморобний вибуховий пристрій, бойові припаси, гранати, тротилові шашки.

Наразі обвинуваченого тримають під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.