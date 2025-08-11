У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаПраво

Судитимуть жителя Одещини, який планував влаштувати теракт на замовлення РФ

Йому загрожує довічне. 

Судитимуть жителя Одещини, який планував влаштувати теракт на замовлення РФ

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Одещини, який планував влаштувати теракт на замовлення РФ.

Як зазначили у Офісі генпрокурора, його звинувачують у державній зраді, підготовці до терористичного акту, умисному пошкодженні чужого майна, придбанні та зберіганні бойових припасів, а також незаконному виготовленні вибухової речовини (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ч. 2 ст. 263-1 КК України).

Встановили, що обвинувачений за гроші допомагав представнику РФ проводити підривну діяльність проти України. Його завданнями, зокрема, були умисні підпали  об’єктів інфраструктури, щоб нанести шкоду економічній та державній безпеці України.

"В подальшому, переконавшись у надійності та готовності жителя Одещини до вчинення різного роду завдань, представник держави-агресора вийшов з ним на відеозв’язок та допоміг виготовити вибухову речовину для вчинення терористичного акту. Після цього обвинувачений зібрав саморобний вибуховий пристрій, який вони планували розмістити у місці великого скупчення людей для вчинення вибуху", – повідомила генпрокуратура. 

Однак довести задум до кінця не вдалося. Правоохоронці затримали його, і під час обшуку за місцем проживання виявили та вилучили виготовлений саморобний вибуховий пристрій, бойові припаси, гранати, тротилові шашки.

Наразі обвинуваченого тримають під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

  • Нещодавно правоохоронці одночасно затримали 9 агентів ФСБ, підозрюваних у підготовці терактів у центрі та на сході України
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies