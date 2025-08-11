У Києві із постачальника неякісних інкубаторів для немовлят через суд стягнули 240 млн грн

Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії.

Київська міська прокуратура через суд стягнула понад 240 млн гривень з постачальника неякісних інкубаторів для немовлят.

Як розповіли у прокуратурі, державне підприємство "Укрмедпостач" задля забезпечення транспортування новонароджених малюків закупило у комерційної структури 85 транспортних інкубаторів. Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії.

Однак згодом встановили, що товар має низку недоліків і не може використовуватись лікувальними закладами за призначенням. Тому прокурори звернулися до суду з відповідним позовом про стягнення сплачених за договором коштів.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення з комерційної структури понад 240 млн гривень.

Фото: Київська міська прокуратура Інкубатор для немовлят

