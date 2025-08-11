У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Право

У Києві із постачальника неякісних інкубаторів для немовлят через суд стягнули 240 млн грн

Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура через суд стягнула понад 240 млн гривень з постачальника неякісних інкубаторів для немовлят.

Як розповіли у прокуратурі, державне підприємство "Укрмедпостач" задля забезпечення транспортування новонароджених малюків закупило у комерційної структури 85 транспортних інкубаторів. Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії.

Однак згодом встановили, що товар має низку недоліків і не може використовуватись лікувальними закладами за призначенням. Тому прокурори звернулися до суду з відповідним позовом про стягнення сплачених за договором коштів.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення з комерційної структури понад 240 млн гривень.

Інкубатор для немовлят
Фото: Київська міська прокуратура
Нещодавно затримали керівництво та лікарів столичного медзакладу, які за гроші «оформлювали» інвалідність.
