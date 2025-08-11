Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Право

У ДБР заявили, що від початку року викрили збитки державі на 6,5 млрд гривень

Також попередили хабарі чиновників на понад 32 млн гривень.

У ДБР заявили, що від початку року викрили збитки державі на 6,5 млрд гривень
Ілюстративне фото
Фото: скрін

Державне бюро розслідувань від початку 2025 року викрило збитки державі на 6,5 млрд гривень та попередило хабарі чиновників на понад 32 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро. 

"Упродовж січня – липня 2025 року працівники ДБР задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 6 млрд 498 млн гривень", – зазначили у ДБР. 

Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 32,5 млн гривень.

"З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно підозрюваних та обвинувачених загальною вартістю 1 млрд 721 млн гривень", – йдеться у повідомленні. 

Також там додали, що завдяки копіткій роботі працівників ДБР до державного бюджету вже фактично повернуто понад 216 млн гривень.

  • Із початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тис. 730 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки.
