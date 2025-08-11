У ДБР заявили, що від початку року викрили збитки державі на 6,5 млрд гривень

Державне бюро розслідувань від початку 2025 року викрило збитки державі на 6,5 млрд гривень та попередило хабарі чиновників на понад 32 млн гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро.
"Упродовж січня – липня 2025 року працівники ДБР задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 6 млрд 498 млн гривень", – зазначили у ДБР.
Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 32,5 млн гривень.
"З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно підозрюваних та обвинувачених загальною вартістю 1 млрд 721 млн гривень", – йдеться у повідомленні.
Також там додали, що завдяки копіткій роботі працівників ДБР до державного бюджету вже фактично повернуто понад 216 млн гривень.
- Із початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тис. 730 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки.