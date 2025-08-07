Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаПраво

На Полтавщині колишні комунальники без спецдозволів видобули води на 450 млн грн

Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

На Полтавщині колишні комунальники без спецдозволів видобули води на 450 млн грн

У Полтавській області поліція викрила двох посадовців, які завдали збитків державі в понад 450 мільйонів гривень через незаконне видобування підземних вод.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Йдеться про двох колишніх директорів комунального підприємства однієї з територіальних громад Лубенщини. 

“Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники сектору спецполіції Полтавського райуправління спільно зі слідчими Лубенського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури”, ‒ йдеться у пресрелізі поліцейських.

Правоохоронці встановили, що директори, очолюючи підприємство у різні періоди, без спеціальних дозволів на користування надрами та водокористування здійснили видобування підземних вод загальним об’ємом понад 300 тисяч кубометрів із артезіанських свердловин. 

Слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України ‒ незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також порушення встановлених правил використання надр, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies