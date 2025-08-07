Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

У Полтавській області поліція викрила двох посадовців, які завдали збитків державі в понад 450 мільйонів гривень через незаконне видобування підземних вод.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Йдеться про двох колишніх директорів комунального підприємства однієї з територіальних громад Лубенщини.

“Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники сектору спецполіції Полтавського райуправління спільно зі слідчими Лубенського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури”, ‒ йдеться у пресрелізі поліцейських.

Правоохоронці встановили, що директори, очолюючи підприємство у різні періоди, без спеціальних дозволів на користування надрами та водокористування здійснили видобування підземних вод загальним об’ємом понад 300 тисяч кубометрів із артезіанських свердловин.

Слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України ‒ незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також порушення встановлених правил використання надр, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.