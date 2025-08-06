Суд визнав винною екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн грн

Її позбавили права обіймати посаду директора комунальних підприємств в області медицини на один рік та призначили штраф.

Екскерівниця МСЕК не задекларувала майна на 3 млн грн

Суд визнав винною екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 мілйьони гривень.

"За матеріалами розслідування ДБР Соборний районний суд міста Дніпра визнав винною у декларуванні недостовірної інформації колишню керівницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)", – зазначили у Державному бюро розслідувань.

Встановили, що жінка не вказала у декларації за 2023 рік об'єкти нерухомості, автомобіль та доходи чоловіка. Крім того, вказана у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідала дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

Суд визнав колишню посадовицю винною за ч. 1 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

Її позбавили права обіймати посаду директора комунальних підприємств в області медицини на один рік та призначили штраф.