У лютому зрадники самостійно виготовили вибуховий пристрій та залишили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі.

У Чернівецькій області судитимуть двох агентів-наркоділків, які на замовлення російських спецслужб готували теракт проти поліцейських.

Про це повідомили у Національній поліції.

У лютому цього року двоє жителів Буковини, 17 і 18 років, на замовлення ворожого куратора намагалися: вчинити теракт відносно правоохоронців.

Зрадники самостійно виготовили вибуховий пристрій та залишили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі, щоб підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом.

Крім того, встановлено, що обидва фігуранти причетні до виготовлення і збуту психотропних речовин. Один із них облаштував у себе вдома нарколабораторію, де виготовляв амфетамін для реалізації по Україні, зокрема через Telegram-канал.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Дії обвинувачених кваліфіковано за: