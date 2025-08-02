Внаслідок вибухів в Росії вийшов з ладу магістральний газопровід “Центральна Азія — Центр”, — джерела

Унаслідок вибухів в Росії вийшов з ладу магістральний газопровід “Центральна Азія — Центр”, який транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до РФ.

Про це LB.ua інформують джерела у воєнній розвідці. За інформацією джерел, 2 серпня на території Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газогін “Центральна Азія — Центр”, який є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

"Після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону, російські екстрені служби виїхали на місце події", — зазначають джерела у розвідці.

Зі слів місцевих мешканців в районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ, як “Демихівський машинобудівний завод”, “Російська літакобудівельна корпорація міг (виробничий комплекс №1) ”, завод по виготовленні набоїв “Магнум-К” та інші. Представники російської газотранспортної компанії, яка забезпечує армію держави-агресора наразі підраховують збитки. Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном “Центральна Азія — Центр” у Волгоградській області зупинене на невизначений термін.