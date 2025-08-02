Шмигаль: Міноборони виділяє 8 мільярдів гривень для "Лінії дронів"

1 млрд спрямують на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

Міноборони України затвердило рішення про перерозподіл 9 мільярдів гривень на потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту "Лінія дронів".

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська", — написав Шмигаль.

8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту "Лінія дронів", та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

Ще 1 млрд грн буде спрямовано на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

Як зазначає глава Міноборони, це дасть змогу забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів, як "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс".

"Окремо над питанням фінансування проєкту "Лінія дронів" працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний Ощадбанк уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро", — каже Шмигаль.