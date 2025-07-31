Укрзалізниця вводить верифікацію через Дію при купівлі квитків на три поїзди

Укрзалізниця заявила, що вводить верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків на три поїзди.
«Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам», - пояснили у перевізника.
Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:
- №29/30 Київ — Ужгород,
- №12 Львів — Одеса,
- №27/28 Київ — Чоп.
бати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам доведеться верифікувати свій акаунт у застосунку Укрзалізниці.
Ті пасажири, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, можуть купити їх у низці кас:
- в Чопі (каса №2);
- в Ужгороді (каса №2);
- у Львові (каса №1);
- в Одесі (каси №14 та №2);
- в Києві (каса №21 та 22).
«Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси», - додали в УЗ.
- Користувачі соцмереж наразі бурхливо обговорюють нововведення. Скаржаться на те, що чимало людей похилого віку “Дією” не користуються, бо не мають ні ID, ні закордонних паспортів. До того ж купити квитки на міжнародні рейси з “Дією” і раніше було складно, бо застосунок не завжди розпізнає користувача. Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі LB.ua «Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?».