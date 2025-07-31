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Укрзалізниця вводить верифікацію через Дію при купівлі квитків на три поїзди

Ті пасажири, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, можуть купити їх у низці кас.

Укрзалізниця вводить верифікацію через Дію при купівлі квитків на три поїзди
поїзд
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця заявила, що вводить верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків на три поїзди.

«Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам», - пояснили у перевізника.

Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси: 

  • №29/30 Київ — Ужгород, 
  • №12 Львів — Одеса,
  • №27/28 Київ — Чоп. 

бати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам доведеться верифікувати свій акаунт у застосунку Укрзалізниці. 

Ті пасажири, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, можуть купити їх у низці кас:

  • в Чопі (каса №2);
  • в Ужгороді (каса №2);
  • у Львові (каса №1);
  • в Одесі (каси №14 та №2);
  • в Києві (каса №21 та 22). 

«Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси», - додали в УЗ.

  • Користувачі соцмереж наразі бурхливо обговорюють нововведення. Скаржаться на те, що чимало людей похилого віку “Дією” не користуються, бо не мають ні ID, ні закордонних паспортів. До того ж купити квитки на міжнародні рейси з “Дією” і раніше було складно, бо застосунок не завжди розпізнає користувача. Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі LB.ua «Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?».
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