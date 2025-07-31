Укрзалізниця вводить верифікацію через Дію при купівлі квитків на три поїзди

Ті пасажири, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, можуть купити їх у низці кас.

Укрзалізниця заявила, що вводить верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків на три поїзди.

«Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам», - пояснили у перевізника.

Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

№29/30 Київ — Ужгород,

№12 Львів — Одеса,

№27/28 Київ — Чоп.

бати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам доведеться верифікувати свій акаунт у застосунку Укрзалізниці.

Ті пасажири, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, можуть купити їх у низці кас:

в Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

«Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси», - додали в УЗ.