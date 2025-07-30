Уряд затвердив Дія.Картку, на яку нараховуватимуть держопомогу та інші виплати

Українці зможуть отримувати виплати на Дія.Картку військових облігацій, допомогу по безробіттю, підтримку внутрішньо переміщених осіб, пенсії та грошову допомогу.

Сьогодні, 30 липня, уряд затвердив Дія.Картку, яка, як написала у телеграмі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, змінить систему державних виплат.

За словами прем'єрки, запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.

"Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів", – зазначила Юлія Свириденко.

Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань.

Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, пенсій та грошової допомоги.