Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд затвердив Дія.Картку, на яку нараховуватимуть держопомогу та інші виплати

Українці зможуть отримувати виплати на Дія.Картку військових облігацій, допомогу по безробіттю, підтримку внутрішньо переміщених осіб, пенсії та грошову допомогу.

Уряд затвердив Дія.Картку, на яку нараховуватимуть держопомогу та інші виплати
Засідання уряду
Фото: Урядовий портал

Сьогодні, 30 липня, уряд затвердив Дія.Картку, яка, як написала у телеграмі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, змінить систему державних виплат.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

За словами прем'єрки, запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. 

"Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів", – зазначила Юлія Свириденко. 

Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань. 

Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, пенсій та грошової допомоги.

  • "Дія.Картка" – це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації та українських банків, який передбачає створення єдиної банківської картки для отримання державних виплат. Замість оформлення окремих карток для кожної програми, тепер можна використовувати одну "Дія.Картку" для всіх виплат від держави. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies