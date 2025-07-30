Шмигаль: виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що уряд дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.
"Минулого тижня зустрічалися з банками, щоб посилити фінансування нашої оборонної індустрії. Перші результати вже є", – написав він у телеграмі.
Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.
При цьому встановлено розумне обмеження: витрати за кредитами не більше 10% собівартості.
За словами міністра, новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше та ефективніше.
"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту", – наголосив Шмигаль.
- Вчора Зеленський сказав, що Україна отримає від партнерів 400 мільйонів євро на дрони.