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Шмигаль: виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Однак витрати за кредитами посвинні становити не більше 10% собівартості.

Шмигаль: виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що уряд дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

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"Минулого тижня зустрічалися з банками, щоб посилити фінансування нашої оборонної індустрії. Перші результати вже є", – написав він у телеграмі. 

Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

При цьому встановлено розумне обмеження: витрати за кредитами не більше 10% собівартості.

За словами міністра, новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше та ефективніше. 

"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту", – наголосив Шмигаль.

  • Вчора Зеленський сказав, що Україна отримає від партнерів 400 мільйонів євро на дрони.
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