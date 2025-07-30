Шмигаль: виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Однак витрати за кредитами посвинні становити не більше 10% собівартості.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що уряд дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

"Минулого тижня зустрічалися з банками, щоб посилити фінансування нашої оборонної індустрії. Перші результати вже є", – написав він у телеграмі.

Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

При цьому встановлено розумне обмеження: витрати за кредитами не більше 10% собівартості.

За словами міністра, новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше та ефективніше.

"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту", – наголосив Шмигаль.