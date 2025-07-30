Уряд розширив контракт для 18-24 річних: для операторів дронів буде чіткий термін служби – 2 роки

Захисники за цією програмою також отримають один мільйон гривень.

Кабінет міністрів розширив програму контрактів про проходження військової служби 18-24 річних і додав окремий напрямок для операторів дронів, які служитимуть в Збройних Силах, НГУ і Держприкордонслужбі. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Цей напрям має особливі умови. Головна з них – це чіткий термін служби: два роки.

“Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу”, – пояснив міністр.

Усі захисники, які подадуться на цей напрямок, отримають виплату 1 млн гривень. Кошти надійдуть у три етапи.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

“Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, Уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24». Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку”, – пояснив Шмигаль.

Подати заявку на "Контракт 18-24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"?

11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додались ще 10.



