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У лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього обстрілу Новоплатонівки

Чоловікові був 71 рік.

У лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього обстрілу Новоплатонівки
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що у лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього російського обстрілу Новоплатонівки на Харківщині. 

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Про це йдеться у телеграмі Харківсьої обласної прокуратури. 

"На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району", – повідомили у прокуратурі. 

Таким чином кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє – поранені.

  • 29 липня російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. 
  • Постраждали люди, які зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу. 
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