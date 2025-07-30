У лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього обстрілу Новоплатонівки

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що у лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього російського обстрілу Новоплатонівки на Харківщині.
Про це йдеться у телеграмі Харківсьої обласної прокуратури.
"На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району", – повідомили у прокуратурі.
Таким чином кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє – поранені.
- 29 липня російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.
- Постраждали люди, які зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу.