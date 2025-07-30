У лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього обстрілу Новоплатонівки

Чоловікові був 71 рік.

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що у лікарні помер постраждалий унаслідок вчорашнього російського обстрілу Новоплатонівки на Харківщині.

Про це йдеться у телеграмі Харківсьої обласної прокуратури.

"На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району", – повідомили у прокуратурі.

Таким чином кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє – поранені.