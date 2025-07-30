Трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

На підконтрольну Україні територію з ТОТ та Росії вдалося повернути трьох дітей.

Про це написав у телеграмі керівник Офісу презиеднта Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії", – йдеться у повідомленні.

Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українському навчальному закладі, ризикуючи своєю безпекою.

"Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє", – зазначив Єрмак.

Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною.

Фото: Телеграм Андрія Єрмака Повернена українська дитина

"Дякую команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", – написав керівник Офісу президента.