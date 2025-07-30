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Трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

Дітей повернули із окупованих територій та Росії.

Трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію
Повернені українські діти
Фото: Телеграм Андрія Єрмака

На підконтрольну Україні територію з ТОТ та Росії вдалося повернути трьох дітей. 

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Про це написав у телеграмі керівник Офісу презиеднта Андрій Єрмак. 

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії", – йдеться у повідомленні. 

Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українському навчальному закладі, ризикуючи своєю безпекою. 

"Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє", – зазначив Єрмак.  

Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. 

Повернена українська дитина
Фото: Телеграм Андрія Єрмака
Повернена українська дитина

"Дякую команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", – написав керівник Офісу президента. 

  • Нещодавно у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій. 
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