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Росія вночі атакувала 78 дронами, з них вісім – реактивні

Захисники збили і подавили 51 дрон. 

У ніч на 30 липня, починаючи із 22.30, Росія атакувала 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ (Росія), Гвардійське (Крим). Особливістю атаки стало застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку.

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За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака на 30 липня
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака на 30 липня

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