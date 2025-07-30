Росія вночі атакувала 78 дронами, з них вісім – реактивні

У ніч на 30 липня, починаючи із 22.30, Росія атакувала 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ (Росія), Гвардійське (Крим). Особливістю атаки стало застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.