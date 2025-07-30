На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені люди, загинула худоба і понівечені підприємства

У ніч на 30 липня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками. 24 з них збили. У області є поранені люди, загинула худоба, понівечені підприємства, будинки та авто.

У телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак написав, що сьогодні у Кам'янському – день скорботи за трьома загиблими через ракетну атаку напередодні.

У Павловграді унаслідок влучань постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж. Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що у місті через атаку постраждав вокзал та інфраструктура.

Шахедами агресор поцілив по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській. Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто.

По Нікопольщині ворог застосовував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. За уточненою інформацією, через атаку FPV-дроном на Нікополь вчора пообіді згоріли приватний будинок і господарська споруда.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки