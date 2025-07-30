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На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені люди, загинула худоба і понівечені підприємства

Над областю збили 24 ворожі дрони.

На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені люди, загинула худоба і понівечені підприємства
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 30 липня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками. 24 з них збили. У області є поранені люди, загинула худоба, понівечені підприємства, будинки та авто.

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У телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак написав, що сьогодні у Кам'янському – день скорботи за трьома загиблими через ракетну атаку напередодні. 

У Павловграді унаслідок влучань постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж. Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що у місті через атаку постраждав вокзал та інфраструктура. 

Шахедами агресор поцілив по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській. Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто.

По Нікопольщині ворог застосовував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах.  За уточненою інформацією, через атаку FPV-дроном на Нікополь вчора пообіді згоріли приватний будинок і господарська споруда.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

  • Уночі 29 липня Росія атакувала населені пункти Дніпропетровської області. Були загиблі в Кам'янському і в Синельниківському районі. Спершу було відомо про двох жертв у Кам'янському і двох в Синельниківському районі. Згодом стало відомо, що у Кам'янському померла вагітна жінка, яка зазнала поранень. 
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