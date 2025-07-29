Головне за вівторок, 29 липня: майже 140 боєзіткнень, удар по навчальному центру Сухопутних військ

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки. Яким запам’ятається 1252-й день повномасштабної війни.

29 липня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців”, - йдеться у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу призначили службове розслідування та створили комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 липня відбулося 139 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби відбулось 48 боєзіткнень. На Лиманському напрямку - ще 20.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 липня – в новині.

Зростає активність російських військ на Запорізькому напрямку, зокрема в районі населеного пункту Кам’янське.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, хоч бойових зіткнень тут менше, ніж на інших ділянках, росіяни посилили наступальні дії та активно застосовують керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони й малі штурмові групи.

Головком відвідав підрозділи, які ведуть оборону у Запорізькій області, заслухав командирів і віддав розпорядження для вирішення нагальних проблем.

Сьогодні, 29 липня, російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей.

Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили у ОВА, ДСНС та в Нацполіції.

У ДСНС пізніше повідомили, що люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. У цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях, повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева і допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

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