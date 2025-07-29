Зеленський направив у Раду законопроєкт щодо відзнаки «Хрест бойових заслуг»

Президент підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт щодо відзнаки «Хрест бойових заслуг».
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 29 липня.
«Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород «Хрест бойових заслуг» буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького», - пояснив глава держави.
Зеленський додав, що наразі «Хрестом бойових заслуг» відзначені 318 воїнів.
«Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування», - наголосив глава держави.
- Нагорода «Хрест бойових заслуг» заснована 5 травня 2022 року.
- В основу її дизайну лягла історична нагорода «Хрест бойової заслуги» Української повстанської армії - зі стрічкою квітів сучасного прапора України та мечем, спрямованим угору на знак перемоги.